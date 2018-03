Presidente da CUT defende 'controle social' da imprensa

Silva Santos disse que, há menos de dois anos, a imprensa e os oposicionistas qualificavam as ações do governo voltadas para o combate à crise como um "programa de aceleração da crise". Mas hoje, disse o sindicalista, está clara a importância do PAC, o qual, segundo ele, promove o crescimento com inclusão social e resgata o papel do Estado na economia.

Outro resultado do PAC, na avaliação do presidente da CUT, é que o programa resgatou o planejamento de longo prazo no Brasil, que há muito tempo estava deixado de lado. Ele defendeu também a redução dos juros da economia e a diminuição da jornada de trabalho, que é de 44 horas semanais.