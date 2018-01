Presidente da CPMI da JBS diz que vai pautar convocação de Lula, Dilma, Palocci, Cunha e Meirelles

BRASÍLIA - O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS, senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), disse nesta terça-feira que vai pautar a convocação de diversos políticos na próxima sessão da CPMI, marcada para esta quarta-feira. Entre os requerimentos que o tucano deve colocar em votação no colegiado estão a convocação dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do ex-ministro Antonio Palocci e do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, entre outros.

+++ Lava Jato diz que políticos criminosos se uniram contra investigações

A decisão de Ataídes Oliveira não significa, necessariamente, que os requerimentos serão apreciados. Para isso, será imprescindível que o colegiado atinja o quórum mínimo para que os pedidos de intimação possam, de fato, serem colocados em votação. Caso os pedidos sejam aprovados como "convocação", todos as autoridades ficam obrigadas a depor ao colegiado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ CPI da JBS cogita recorrer ao plenário do STF para ouvir ex-braço direito de Janot

A iniciativa do presidente da CPMI de pautar os pedidos aconteceu após desentendimento entre o senador e o deputado João Gualberto (PSDB-BA), seu colega de partido. Os tucanos trocaram farpas durante a oitiva do empresário Joesley Batista, da JBS. Gualberto voltou a acusar Ataídes Oliveira de postergar a análise desses requerimentos. O deputado tucano diz que CPMI está sendo usada apenas para atingir a Procuradoria-Geral da República (PGR), órgão responsável pela colaboração premiada da JBS.

+++ Procuradores se unem por Pelella e atacam 'ato abusivo' da CPI da JBS

"Preocupou-me muito ainda quando o relator Carlos Marun [PMDB-MS] falou que ele já está satisfeito, ele já tem quase concluído, já tem todas as informações, e que já está no fim a CPMI da JBS. E eu pergunto de novo ao senhor: e os políticos? A corrupção não foi feita pela JBS apenas, mas foi junto com os políticos", criticou João Gualberto. "Quando é que o senhor vai pautar o presidente Lula, os políticos? Faltam duas semanas, senhor presidente", complementou.

+++ Pai e irmão de Joesley e Wesley Batista assumem J&F Participações

A crítica irritou Ataídes Oliveira, que rebateu os argumentos."Não ficarei com essa responsabilidade de não colocar esses requerimentos em pauta. É este Plenário que tem que decidir. Portanto, vou pedir, neste momento, à nossa secretaria que paute todos os requerimentos de vossa excelência que não foram aprovados ainda para amanhã", afirmou antes de cutucar o deputado. "Então, vossa excelência, articule para aprovar os seus requerimentos", complementou.