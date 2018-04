Presidente da CPI quer prorrogação para investigar Protógenes

O presidente da CPI dos Grampos, deputado Marcelo Itagiba (PMDB-RJ), vai pedir a prorrogação dos trabalhos da comissão por 60 dias para que os parlamentares tenham tempo de analisar os documentos sobre o inquérito da Polícia Federal que investiga possíveis abusos do delegado Protógenes Queiroz na Operação Satiagraha. O material chegou à CPI na noite de quinta-feira, enviado pela Justiça Federal de São Paulo, e, segundo Itagiba, ficará lacrado até terça-feira, quando o deputado estará de volta a Brasília. Veja também: Operação Satiagraha As prisões de Daniel Dantas Os alvos da Operação Satiagraha Relatório da CPI não pede indiciamento de Protógenes e Dantas Protógenes espionou autoridades ilegalmente, diz revista Itagiba, que apresentará voto em separado ao relatório final da CPI sugerindo o indiciamento de Protógenes por falso testemunho, disse que ainda vai analisar o conteúdo dos documentos, mas comentou que o uso de métodos ilegais de investigação "comprova a falta de controle do setor de inteligência no País". "Comparo à situação da Colômbia", disse. O serviço secreto colombiano enfrenta uma grave crise desde o ano passado, por causa de suspeitas de que a organização teria feito escutas clandestinas em telefones de autoridades, de adversários do presidente Álvaro Uribe, de juízes e de jornalistas. Reportagem da revista Veja desta semana diz que o material recolhido pela PF no inquérito que investiga a atuação de Protógenes mostra que o delegado recorreu a métodos ilegais de investigação e que espionou até mesmo integrantes do governo Lula. "Vou abrir o material e começar a analisar a partir de terça-feira. A continuidade da CPI é fundamental", disse Itagiba. A prorrogação tem que ser aprovada pelo plenário. O pedido será encaminhado ao presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP). "O presidente pode prorrogar e depois o plenário confirma a decisão."