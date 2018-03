Presidente da CPI da Corrupção deixa bloco com PMDB

O deputado Alírio Neto (PPS) deixa o Bloco Democrático Popular (PMDB/PPS) a partir desta terça-feira, 26, conforme publicação no Diário da Câmara Legislativa (DCL). Com a mudança, o bloco passa a ser integrado por apenas três parlamentares: os peemedebistas Benício Tavares, Eurides Brito e Rôney Nemer.

Alírio é o presidente da CPI da Corrupção na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que investiga a denúncia de existência de um esquema de corrupção no Governo do Distrito Federal e na Câmara Legislativa chamado "Mensalão do DEM", com coleta de dinheiro entre empresários e distribuição de propinas e secretários do governo e a deputados distritais.

Antes da saída de Alírio, o Bloco Democrático Popular mantinha o segundo maior número de membros, ao lado do Bloco Democrático Trabalhista (PSDB/PTB) e do Partido dos Trabalhadores (PT), todos com quatro integrantes. Ficava atrás somente do Bloco Progressista Republicano (PR/PP/PRP), que conta com cinco distritais.

Com informações da Câmara Legislativa do Distrito Federal