Presidente da CNI decide apoiar Humberto Costa O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deputado federal Armando Monteiro Neto (PTB), anunciou sua desistência em disputar o governo de Pernambuco e seu total apoio à candidatura do ex-ministro da Saúde, Humberto Costa (PT). O PTB vai indicar o nome do candidato a vice na chapa de Costa e Monteiro Neto tentará novo mandato na Câmara Federal. A aliança do PTB com o PT no Estado representa um entrave a menos, em caso de uma eventual coligação das legendas no âmbito nacional, além de dar fôlego à candidatura de Humberto Costa, que disputa com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia e presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, vaga no segundo turno. Monteiro Neto, Costa e Campos estavam no páreo para representar a oposição ao governador e candidato Mendonça Filho (PFL), que tem como principal cabo eleitoral o ex-governador Jarbas Vasconcelos (PMDB). A decisão de Monteiro Neto foi acompanhada pelo PMN e alijou o PDT da aliança trabalhista estadual. Juntos, PTB e PMN somam oito deputados estaduais, três deputados federais, quase 30 prefeitos e mais de 250 vereadores pernambucanos. Em entrevista coletiva na sede do escritório do PTB-PE, Monteiro Neto explicou ter-se retirado da disputa ao governo, diante da possibilidade de o PDT lançar candidato próprio à Presidência da República, o que o impediria de apoiar a reeleição do presidente Lula (PT). Indagado porque preferiu apoiar o petista em detrimento de Eduardo Campos, também aliado do presidente da República, o presidente da CNI afirmou que "a associação de Humberto com Lula é mais nítida". Humberto Costa, os prefeitos do Recife, João Paulo (PT) e de Olinda, Luciana Santos (PCdoB), e o vice-prefeito da capital, candidato ao Senado na chapa de Humberto, Luciano Siqueira (PCdoB), estavam presentes ao anúncio do apoio do petebista. "Estamos nos unindo ao setor empresarial moderno que faz parte do projeto de Lula", disse Humberto Costa, animado em ser beneficiado com a influência de Monteiro Neto no interior do Estado (Humberto tem mais penetração na área urbana). Em tom de brincadeira lembrou que ele e o presidente da CNI têm, entre outras afinidades, a fama de serem "carrancudos e chatos".