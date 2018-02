Presidente dá cartilha a aliados O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ignorou chiadeira do PT e autorizou candidatos da base a usar sua imagem em outdoors. Mais: pediu a líderes na Câmara que divulguem ações do governo na eleição. Em encontro do Conselho Político, Lula convidou ontem os deputados para reunião no dia 28, quando exporá a empresários e políticos investimentos até 2012. Para municiar aliados, o presidente distribuiu nova versão da cartilha mensal Destaques - Ações e Programas do Governo Federal. São 79 páginas com números e assuntos que vão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ao Fundo Soberano. Lula se reuniu com o presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), e acertou visitas no primeiro turno. Por enquanto, irá a São Paulo, São Bernardo do Campo, Campinas, Curitiba, Recife, Natal e Vitória. "Acho que ele não deveria ir a lugar nenhum porque em muitos lugares os aliados do presidente são renhidos adversários nos municípios", disse José Múcio Monteiro (Relações Institucionais).