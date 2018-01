Presidente da Câmara visita segurança ferido durante invasão O presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), visitou hoje o coordenador do Departamento de Polícia Legislativa da Câmara, Normando Fernandes. O segurança foi internado última terça-feira com traumatismo craniano e edema cerebral, depois de ter sido atingido por uma pedra na invasão dos integrantes do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST) ao Congresso Nacional. A pancada deixou uma fratura elíptica do "tamanho de um kiwi", segundo o irmão de Normando, o major do Corpo de Bombeiros, Nilton Fernandes. Depois da agressão, ele foi induzido a coma, o que reduziu a pressão intracraniana, diminuindo a necessidade de uma cirurgia. Nesse período, Normando foi submetido a três tomografias. Na quinta-feira, os médicos constataram que seu organismo estava reagindo bem ao traumatismo e autorizaram que fosse para um quarto. De acordo com Nilton, seu irmão lembrou o momento em que foi atingido por uma pedra. Mesmo ferido, o segurança foi caminhando até o centro médico da Câmara, onde teve uma convulsão. Submetido a uma tomografia, médicos descobriram que ele tinha sofrido traumatismo craniano. Ainda não há previsão para o segurança deixar o hospital.