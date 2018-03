Presidente da Câmara vai devolver dinheiro por viagem da família em avião da FAB

O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), informou que vai devolver aos cofres públicos aproximadamente R$ 7 mil para cobrir os gastos da viagem de familiares em avião da Força Aérea Brasileira (FAB). O deputado e outras seis pessoas viajaram de Natal para o Rio de Janeiro para ver a final da Copa das Confederações no domingo passado, no Rio de Janeiro, segundo reportagem publicada pela Folha de S.Paulo, nesta quarta-feira, 3.

O valor foi calculado pela assessoria do deputado tendo como base o preço médio de passagens de ida e volta entre Natal e o Rio de Janeiro. De acordo com a reportagem, Alves levou a noiva, Laurita Arruda, o irmão dela, Arturo, e a esposa dele, Larissa, além de um filho e dois enteados no avião da FAB.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A justificativa para o uso do voo oficial foi um almoço no sábado com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), no qual também estava presente o senador Aécio Neves (PSDB). O encontro não estava previsto na agenda oficial de nenhum dos presentes.