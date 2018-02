Presidente da Câmara evita se manifestar sobre royalties

"Ela (ministra Cármen Lúcia) fez de maneira respeitosa. No seu voto, ela manifestou a prerrogativa do Parlamento de votar as leis", disse Alves. "Vamos aguardar a manifestação final do Supremo de maneira respeitosa", disse o presidente da Câmara.

Mais cedo, o líder do PT na Câmara, José Guimarães (CE), cobrou um posicionamento da Casa à respeito do que considerou uma ingerência do Judiciário nas decisões do Congresso.