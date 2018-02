Presidente da Câmara dos Deputados é operado em São Paulo

BRASÍLIA - O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), passou por uma cirurgia na manhã desta quinta-feira em São Paulo. Ele permanece internado no hospital Sírio Libanês e deve receber alta somente na sexta-feira. Por recomendação médica, o deputado cancelou uma viagem que faria ao México na próxima semana.

Segundo a assessoria do parlamentar, no último check up feito por ele foi verificada a existência de uma hérnia abdominal que exigia a realização de uma cirurgia. Para se adequar à agenda do parlamentar, a operação foi marcada para coincidir com o feriado da Páscoa.

Alves viajará para Natal (RN) no domingo e seguirá para Brasília na terça-feira (2), dia em que comandará uma reunião para discutir a situação do deputado Pastor Marco Feliciano (PSC-SP) à frente da comissão de Direitos Humanos. Ele recebeu dos médicos a orientação de ter uma agenda mais leve na próxima semana, o que levou ao cancelamento da viagem.