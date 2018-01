Presidente da Câmara diz que vai mandar prender os invasores O presidente da Câmara, deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP), avisou que não vai negociar com os manifestantes que invadiram a Câmara enquanto eles não se retirarem. "Vou mandar prender todos. De preferência, pelos seguranças da Casa", afirmou o deputado, em pronunciamento no plenário. Aldo conversou rapidamente com o líder do MLST, Bruno Maranhão, e avisou que não há negociação enquanto a Câmara estiver invadida e que vai pedir que todos os invasores sejam presos. Alguns manifestantes estão armados de pedras, paus e até barras de ferro e são cerca de 300. No corredor, um repórter perguntou a Aldo como seria possível prender os manifestantes se ele próprio não queria a entrada do Batalhão de Choque da Polícia Militar que está concentrado em frente ao Congresso. "Vou mandar prender todos", repetiu. Durante o discurso de Aldo era possível ouvir os gritos dos manifestantes, que mantém ocupado o Salão Verde da Câmara. Os integrantes do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST) afirmam que querem entregar uma carta ao presidente do Senado, senador Renan Calheiros (PMDB-AL). Durante a invasão da Câmara, eles quebraram duas portas de vidro da Casa, houve confronto com seguranças, e várias pessoas ficaram feridas. Aldo conversou rapidamente com o líder do MLST, Bruno Maranhão, e avisou que não há negociação enquanto a Câmara estiver invadida e que vai pedir que todos os invasores sejam presos. Alguns manifestantes estão armados de pedras, paus e até barras de ferro e são cerca de 300.