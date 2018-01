Presidente da Câmara discute votação do fim de 14º e 15º salários

O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), vai propor aos líderes da Casa nesta terça-feira, 26, a votação do projeto de lei que acaba com o pagamento do 14º e 15º salários para os parlamentares. O projeto de decreto legislativo já foi aprovado pelo Senado em março do ano passado, mas precisa ser aprovado pelos deputados para entrar em vigor.

Após o desgaste popular ocorrido durante as eleições para escolha dos novos presidentes da Câmara e do Senado, o peemedebista busca uma agenda positiva de votação. Na semana passada, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), por sua vez, anunciou uma reforma administrativa na Casa que prevê uma economia anual de R$ 262 milhões.

Na reunião de líderes desta terça, Alves vai tratar da pauta de votação desta semana, quando já pretende colocar a proposta do fim dos salários em discussão. "Fica se buscando um consenso que é difícil de conseguir e, por isso, nunca se vota. Então, é hora de colocar em pauta, e a maioria que aprovar, aprove. E que o resultado seja respeitado", afirmou.

Os deputados e os senadores têm direito a receber dois salários extras, de R$ 26.723,13, pagos anualmente em dezembro e em fevereiro, a título de ajuda de custo. A proposta é manter esse benefício no início e no final do mandato, ou seja, duas ajudas de custo no período de quatro anos e não mais a cada ano. De acordo com a proposta, a ajuda é "destinada a compensar as despesas com mudança e transporte".

Com informações da Agência Câmara