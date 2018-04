Presidente da Câmara deve assumir governo do DF Com a renúncia do governador interino Paulo Octávio (ex-DEM) e com o governador licenciado José Roberto Arruda (ex-DEM) preso pela Polícia Federal por obstruir as investigações sobre o esquema de corrupção no governo do Distrito Federal, quem deve assumir interinamente o governo é o presidente da Câmara Legislativa, deputado distrital Wilson Lima (PR). O vice-presidente da Câmara, Cabo Patrício, do PT, ficará como presidente interino do Legislativo local durante este período.