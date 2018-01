Presidente da Câmara de SP deve ser reeleito pela 4ª vez

Apesar de Rodrigues estar envolvido em novas denúncias, lideranças tucanas, petistas e o próprio governo do prefeito Gilberto Kassab (DEM) apoiam a reeleição. O grupo capitaneado por Rodrigues reúne 30 parlamentares de PR, PV, PTB, DEM, PP, PSB e PMDB e é reconhecido pelos líderes de outras bancadas como a principal força da Casa.

Na prática, pela regra de proporcionalidade adotada nas câmaras municipais de outras capitais, na Câmara dos Deputados e no Senado, seria o partido de maior bancada, o PSDB, com 13 vereadores, que deveria ocupar a presidência. O PT, com 11 parlamentares, a segunda maior bancada, decidiu apoiar novamente Rodrigues por considerar que "ele respeita o regimento interno". Já para o líder do PSDB, Carlos Alberto Bezerra, a reeleição foi um entendimento dos líderes e o reconhecimento das principais forças da Câmara Municipal.

Os líderes não veem empecilho no fato de o presidente ser alvo de processos judiciais nos quais é acusado de ter cometido improbidade administrativa, quando era presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), em 1992. Rodrigues também recebeu, nas últimas eleições, segundo o Ministério Público Eleitoral, doação ilegal de R$ 240 mil da Associação Imobiliária Brasileira (AIB), entidade fantasma acusada de agir a favor do mercado imobiliário.

Na mais recente denúncia, divulgada na semana passada, ele é suspeito, segundo a Polícia Federal (PF), de ter recebido propina para aprovar a liberação de uma obra junto ao Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura. Rodrigues nega todas as acusações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.