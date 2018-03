Presidente da Câmara de Londrina-PR assume prefeitura O presidente da Câmara de Londrina, no norte do Paraná, José Roque Neto (PTB), mais conhecido como Padre Roque, assumiu hoje, interinamente, o cargo de prefeito. Padre Roque será responsável pela gestão até que um novo prefeito seja definido. O mais votado no segundo turno, deputado estadual Antônio Belinati (PP), teve o registro da candidatura anulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O mais provável é que um novo segundo turno seja determinado pela Justiça, entre os deputados federais Luiz Carlos Hauly (PSDB), segundo lugar, e Barbosa Neto (PDT), que ficou na terceira posição no primeiro turno. No entanto, os advogados de Belinati anunciaram que recorrerão ao Supremo Tribunal Federal (STF), alegando que a decisão do TSE pode ser questionada do ponto de vista constitucional. Não há um prazo determinado para que uma solução seja anunciada. A sessão da Câmara Municipal que escolheu Padre Roque como presidente encerrou-se somente no início da madrugada de hoje. Ele venceu com 10 votos contra 9 dados à vereadora Sandra Graça (PP). Antes de ser empossado no lugar do ex-prefeito Nedson Micheleti (PT), Padre Roque repassou a presidência da Casa ao vereador Jairo Tamura (PSB), eleito como vice-presidente na chapa. Os dois são novatos no Legislativo.