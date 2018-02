Presidente da Câmara critica criação de novos partidos

Passada a "temporada" de criação de legendas, que termina no dia 5 de outubro, Alves acredita que o Senado deveria colocar em votação o projeto que inibe a criação de novas siglas. "A partir daí é reorganizar essa questão partidária", defendeu.

O líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha (RJ), também pregou o fim da "farra partidária". "Está valendo segundos de televisão, parcela do fundo partidário, isso é um absurdo. Tem que acabar com essa festa", disse.

Cunha ressaltou que cabe ao Senado retomar a discussão da matéria, que já foi alvo de questionamento no Supremo Tribunal Federal (STF). O peemedebista lembrou que só nesta legislatura foram criados três partidos, sendo o PSD do ex-prefeito Gilberto Kassab o primeiro da série. "São três exemplos que mudam o resultado das urnas com uma criação cartorial", condenou.