Presidente da Câmara assume prefeitura de Campinas e promete transparência

Pela segunda vez neste ano toma posse como prefeito interino de Campinas o vereador Pedro Serafim (PDT), que era presidente da Câmara e agora assume a chefia do Executivo até que seja escolhido por eleições indiretas o prefeito que cumprirá o mandato-tampão até 31 de dezembro de 2012. Nas duas oportunidades, Serafim substitui o prefeito Demétrio Vilagra (PT). A primeira foi em outubro com o afastamento provisório de Vilagra e desta vez é pela sua cassação ocorrida na ultima quinta-feira (22) por 29 a 4 votos em sessão iniciada na manhã anterior.

"Vamos administrar com responsabilidade e transparência.", disse em solenidade simples e curta mas que lotou a sala contigua ao Gabinete do Prefeito, no 4º andar do Palácio dos Jequitibás.Duas horas antes, porém, Serafim transmitiu o cargo de presidente da Câmara para o vereador Thiago Ferrari (PTB).

Vilagra era o vice-prefeito da cidade quando assumiu a prefeitura em agosto após a cassação do prefeito Hélio de Oliveira Santos (PDT) acusado de omissão e neglicência a partir das denuncias do GAECO (Grupo de Atuação Especial de combate ao Crime Organizado) e MP (Ministério Publico) que apontaram um esquema de corrupção com desvio de dinheiro e direcionamento de empresas terceirizadas na SANASA (Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A ).

Vilagra foi cassado por falta de decoro por uma Comissão Processante que justificou que o petista não tomou nenhuma providências quanto as supostas irregularidades Sanasa nas sete vezes em que ocupou a função de prefeito na ausência do então chefe do Executivo, Hélio de Oliveira Santos (PDT).