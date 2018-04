Presidente da Assembleia de Alagoas renuncia ao cargo O deputado estadual afastado Antônio Albuquerque (sem partido) protocolou hoje o pedido de renúncia do cargo de presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas. Apenas Albuquerque, dentre os membros da Mesa Diretora eleitos antecipadamente para o biênio 2009/2010, ainda não havia deixado o posto. Dos 27 deputados estaduais, pelo menos 15 - inclusive Albuquerque - foram indiciados pela Polícia Federal (PF) na Operação Taturana, que investigou o desvio de mais de R$ 280 milhões dos cofres do Legislativo alagoano. Com a formalização do parlamentar, a eleição para a nova Mesa Diretora da Casa, que tinha sido suspensa por determinação da Justiça do Estado, deverá ser realizada amanhã, caso o processo não sofra nenhuma alteração. Os deputados titulares e os suplentes, que assumiram as vagas dos parlamentares afastados, reuniram-se com o presidente em exercício Fernando Toledo (PSDB), para definir os rumos da eleição. A grande incógnita é se os deputados suplentes vão poder participar das chapas que disputam o comando da Assembleia alagoana.