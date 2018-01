Presidente da Alesp leva tombo e tem nariz operado O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), Barros Munhoz (PSDB), passou por uma cirurgia no nariz na segunda-feira pela manhã, por causa de um tombo que levou na sexta-feira. Conforme a presidência da Alesp, o processo cirúrgico foi simples e, na tarde do mesmo dia, Munhoz foi liberado pelos médicos. Ele deve dar expediente normalmente hoje.