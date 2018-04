Presidente da Alesp defende reforma administrativa

O presidente chegou a usar a tribuna durante a sessão plenária para comentar a notícia divulgada ontem pelo Estado de que na Assembleia existem dois diretores para cada três deputados. São 67 cargos de diretor, no comando de 8 departamentos (salário de R$ 12 mil), 24 divisões (salários de R$ 9.500) e 35 unidades de serviços (salários de R$ 6.280). Como no Senado, existe diretor para quase tudo: diretor de fotocópia, painel e frota. Juntos, seus salários consomem R$ 6,5 milhões anuais.

O presidente afirmou que é preciso mudar o atual organograma, alterando as nomenclaturas de diretor para chefes de divisão e de serviço. Ressaltou que, enquanto não for feita uma reforma administrativa, não se fala em concurso para novas contratações na Casa. Segundo Munhoz, o primeiro-secretário da Mesa Diretora, Carlinhos Almeida (PT), responsável pelo setor de recursos humanos na Assembleia, defende essa reforma. O atual organograma do Legislativo segue a normatização estabelecida em duas resoluções (776 e 783), de 1996 e 1997. ?São 13 anos, é muito tempo?, afirma ele. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.