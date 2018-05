Presidente da AL aceita pedido de impeachment de Yeda O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Ivar Pavan (PT), anunciou nesta manhã que admitiu e vai dar tramitação ao pedido de impeachment, formulado pelo Fórum dos Servidores Públicos Estaduais, da governadora Yeda Crusius (PSDB). De acordo com Pavan, a decisão foi tomada depois da análise de informações de sindicâncias internas do próprio governo, da Operação Rodin da Polícia Federal (PF), da ação de improbidade administrativa que o Ministério Público Federal (MPF) move contra Yeda e mais oito pessoas que revelariam "fortes indícios" da relação da governadora com o esquema de desvio de recursos do Detran.