Presidente da Abimaq cobra ampla reforma política O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Luiz Aubert Neto, cobrou nesta quarta-feira, 28, uma ampla reforma política no Brasil, com a redução no número de partidos e ministérios, para tornar possíveis outras reformas para o setor produtivo, como a tributária. "Congresso é uma Torre de Babel; aquilo virou um mercado e a reforma fiscal que entrou estava tão ruim que teve de ser abortada de tão ruim que estava", disse.