Presidente critica jornais ''capengas'', com notícia negativa O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou ontem a criticar a imprensa. Na Coluna Semanal do Presidente, informativo divulgado pela Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto, ele qualificou de "capengas" jornais que, na sua avaliação, só publicam notícias negativas.