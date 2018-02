Presidente cobra do PT e do PMDB união nos Estados O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu às direções do PT e do PMDB que enquadrem as seções estaduais dos dois partidos com objetivo de garantir ampla rede de apoio em torno da candidatura da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, ao Palácio do Planalto em 2010. A cobrança foi feita durante jantar que selou a aliança entre os dois partidos, na terça-feira, no Palácio da Alvorada.