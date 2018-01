Presidente apresenta defesa em ação movida por tucanos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou, por intermédio do advogado geral da União, ministro Álvaro Augusto Ribeiro Costa, defesa ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na representação do PSDB contra o presidente. De acordo com o site do TSE, os tucanos pediram investigação para apurar a ocorrência de abuso de poder político e de autoridade em benefício de Lula, que teria feito propaganda eleitoral à custa de recursos públicos, durante cerimônias oficiais em 1º de junho no Amazonas. A defesa de Lula argumentou que só é possível o ajuizamento de investigação eleitoral para apurar desvios ou abusos que tenham como beneficiários candidatos às eleições, e que Lula não é candidato, pois "não registrou candidatura para concorrer a qualquer cargo que seja". A assessoria de imprensa da AGU esclareceu que apresentou a defesa do presidente no dia 23, portanto antes de Lula assumir publicamente sua candidatura à reeleição. De acordo com a AGU, a representação do PSDB se refere a atos praticados no dia 1º de junho, quando Lula ainda não era candidato, não podendo assim ser acusado de propaganda eleitoral. Para a AGU, o pedido de investigação é extemporâneo, uma vez que "o marco inicial para o ajuizamento da ação de investigação judicial eleitoral é o pedido de registro de candidatura". Para a defesa do presidente, os discursos proferidos no Amazonas "não contêm qualquer circunstância eleitoral que relacione o Presidente da República a um futuro mandato eletivo, nem trazem qualquer posicionamento político partidário ou pedido de votos". Matéria laterada às 16h57 para correção de informação