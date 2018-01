Presidente adia decisão sobre sucessão nos Transportes A definição do nome do novo ministro dos Transportes deverá ficar para a semana que vem. A ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, telefonou há pouco para o líder do PR no Senado, Blairo Maggi (MT) para informar que o encontro da cúpula do partido com a presidente Dilma Rousseff para tratar do ministério só será marcado mais adiante e que ainda não há uma data definida. Há expectativa de que o encontro ocorra na próxima semana.