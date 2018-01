Presidente acredita ser "predestinado" a ajudar pobres O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que é?predestinado? a melhorar a vida dos pobres e rebateu a acusação de gastar em excesso para garantir a reeleição. Na entrevista concedida antes da maratona de eventos que enfrenta no Amazonas, chegou a avaliar que aumento de salário de servidor público não representa gasto para os cofres públicos. ?É preciso parar com essa mania de achar que, quando a gente dá um pouco (mais de) salário, a gente está gastando?, disse. ?Tem gente que acha que colocar criança na escola é gasto?, completou. O presidente defendeu os repasses de dinheiro para educação, agricultura, estradas e programas de transferência de renda. ?Eu tenho uma predestinação para fazer com que os pobres deste País deixem de ser mais pobres. Tem gente que acha que garantir que as pessoas comam três vezes ao dia é gasto?, discursou. ?Tudo o que a gente investir é pouco.? Lula afirmou que tem paciência para responder às críticas, mas que não pode ficar brigando com o conceito que as pessoas formam em relação às ações de seu governo. ?O que não fizermos agora vamos gastar mais depois nos PCCs da vida?, disse o presidente, referindo-se à facção criminosa Primeiro Comando da Capital, que no início de maio desencadeou uma série de ataques no Estado de São Paulo. ?Para o Brasil ser a potência que sonhamos, tem de ter muito, muito investimento em educação, salário, agricultura e indústria?, afirmou ele. Gastos O presidente ironizou o noticiário a respeito dos últimos gastos de seu governo. ?De vez em quando eu leio em dois jornais duas manchetes diferentes: uma que se gastou demais, outra, de menos", disse. ?No Brasil é engraçado. Passamos três anos no governo fazendo superávit mais alto no começo, e a manchete era a seguinte: ?governo não gasta?? Lula voltou a argumentar que a administração federal gastou muito neste ano porque, a partir de 30 de junho, devido às eleições de outubro, a Lei Eleitoral não permite que sejam firmados convênios com prefeituras e Estados. ?Fizemos a opção de gastar mais fortemente no começo do ano para poder garantir nossos compromissos no segundo semestre. Isso é normal e sempre aconteceu?, justificou.