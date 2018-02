Presidenciáveis realizam sabatina pré-eleitoral na CNI nesta terça-feira

BRASÍLIA - Pela terceira vez neste mês os presidenciáveis Dilma Rousseff (PT), José Serra (PSDB) e Marina Silva (PV), se encontram para uma sabatina pré-eleitoral nesta terça-feira, 25, desta vez na Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília. Para driblar a lei eleitoral, o formato do debate não permite que um pré-candidato inquira o outro. Os três subirão juntos ao palco para ouvir a apresentação do presidente da CNI, Armando Monteiro.

Um sorteio será feito para saber a ordem dos discursos. A partir daí, cada um terá cerca 25 minutos para apresentar o pré-programa de governo voltado para a indústria. Cinco empresários farão parte da sabatina fazendo perguntas, com direito a réplica e tréplica.

Os empresários são: Lafer Piva, ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP); André Gerdau Johannpeter, diretor-presidente do Grupo Gerdau; Robson Andrade, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG); Frederico Fleury Curado, presidente da Embraer; e Paulo Godoy, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Base (ABDIB).

Os presidenciáveis receberam, na quinta-feira passada, um documento de 240 páginas intitulado "A Indústria e o Brasil - Uma Agenda para Crescer Mais e Melhor", com as propostas da indústria. No texto, são apontados 12 problemas no setor industrial e as respectivas soluções propostas aos pré-candidatos.

Leia aqui a íntegra do conteúdo.