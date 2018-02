Presidenciáveis fazem prévia de debate

BELO HORIZONTE - Os três pré-candidatos à Presidência participam nesta quinta-feira, 6, pela primeira vez, de um mesmo evento e serão cobrados para que apresentem propostas visando à autonomia financeira dos municípios brasileiros diante da concentração das receitas nas mãos da União. O ex-governador paulista José Serra (PSDB), a ex-ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff (PT), e a senadora licenciada Marina Silva (PV), confirmaram presença em um painel com prefeitos no 27º Congresso Mineiro dos Municípios.

A Associação Mineira dos Municípios (AMM) irá entregar aos presidenciáveis um documento intitulado "Pacto federativo, um pacto pelo Brasil", reclamando uma maior participação das prefeituras no bolo tributário.

"Grande parte dos municípios está num estado falimentar e os prefeitos não têm recursos. Não é retórica, os municípios só têm dinheiro para pagar a folha e varrer rua. Não sobra um centavo para investimento, para qualquer ação", disse o prefeito de Conselheiro Lafaiete, José Milton, presidente da AMM.

Os pré-candidatos participarão do painel "Autonomia Municipal: Realidade ou Utopia?", que será mediado pelo jornalista Fernando Mitre, da TV Bandeirantes.

Segundo a AMM, atualmente a União fica com 57% de toda a arrecadação de impostos e contribuições, enquanto as prefeituras recebem apenas 17% do total arrecadado. Os prefeitos mineiros reclamam principalmente das constantes quedas nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Conforme Milton, nos quatro primeiros meses deste ano, as prefeituras mineiras deixaram de receber R$ 350 milhões em repasses do FPM.

Durante uma hora e meia, os presidenciáveis responderão a quatro perguntas comuns, elaboradas pela diretoria da AMM. Ao final, Dilma, Serra e Marina poderão se manifestar durante 10 minutos. Não está previsto um debate entre os pré-candidatos, que têm dado atenção especial ao Estado, o segundo maior colégio eleitoral do País. No início da semana, Serra e Dilma participaram da solenidade de abertura da ExpoZebu, em Uberaba (MG).