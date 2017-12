Presidência impede acesso da imprensa em cerimônia no Planalto A Presidência da República impediu nesta segunda-feira, 18, o acesso da imprensa à cerimônia de assinatura do decreto que inclui uma nova modalidade para concessão de certificado de entidade de fins filantrópicos na área da Saúde. A solenidade foi presidida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que embarca ainda nesta segunda para Nova York. A presidência não se pronunciara até o início desta tarde sobre as notícias da suposta participação de um dos assessores do gabinete presidencial, Freud Godoy, no episódio da compra de um dossiê que envolve os candidatos do PSDB ao governo de São Paulo e à presidência da República, José Serra e Geraldo Alckmin no escândalo dos Sanguessugas. O presidente vai a Nova York participar da abertura da Assembléia Geral da ONU e retorna ao País na quarta-feira.