Presidência da República terá página no Facebook

O governo e a cúpula do PT admitem que há tempos vêm perdendo a batalha da comunicação na internet. Não conseguiram detectar a insatisfação que levou a manifestações no País inteiro e demoraram a perceber que a popularidade do governo começava a desmoronar. Na campanha eleitoral de 2010, os petistas também não viram a cruzada virtual que se formava contra a então candidata Dilma, que apareceu em redes sociais como defensora do aborto.

Agora, o Palácio do Planalto quer criar uma vacina para se proteger do bombardeio cibernético na campanha. Com fundo verde e letras amarelas, o Portal Brasil também abrigará uma sessão chamada "Fale com a Presidente". Uma equipe responderá, em nome de Dilma, às perguntas dos internautas. Até hoje ela não se animou a reativar sua conta pessoal no Twitter.

Coordenado pelo porta-voz da Presidência, Thomas Traumann, e por Valdir Simão, que foi secretário-executivo do Ministério do Turismo, o Gabinete Digital também deverá lançar no Facebook um mecanismo de consulta popular e organização de debates sobre temas específicos. A ideia é monitorar o humor dos internautas e criar uma estrutura mais ativa do governo nas redes sociais.

O Portal Brasil trará, agora, acesso para um Guia de Serviços Públicos, no qual os usuários poderão saber, por exemplo, informações para emissão de Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), de passaporte, além de locais do programa Aqui tem Farmácia Popular e a situação de voos. Haverá, ainda, notícias sobre vagas do Sistema Nacional de Empregos (Sine), do Portal Mais Emprego, e sobre a emissão de Guia da Previdência Social (GPS).