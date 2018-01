Presidência da República condena invasão do Congresso O porta-voz da Presidência da República, André Singer, assina nota divulgada pelo Palácio do Planalto condenando a violência dos manifestantes do Movimento de Libertação dos sem-terra (MLST) que invadiram, nesta terça-feira, o prédio do Congresso. A seguir, leia a íntegra da nota. "A Presidência da República manifesta solidariedade e apoio ao Congresso Nacional, diante da invasão de suas dependências, em um grave ato de vandalismo cometido contra o Parlamento no dia de hoje. A agressão ao Congresso Nacional, espaço público para as manifestações legítimas e pacíficas da sociedade, fere os princípios da democracia e dever ser tratada com o rigor da lei. "A Presidência da República está segura de que os movimentos sociais brasileiros não se identificam com atitudes de violência cometidas contra instituições cuja liberdade e soberania foram tão difíceis de conquistar."