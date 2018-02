Presidência cria núcleo de combate ao terrorismo

Um "Núcleo do Centro de Coordenação das Atividades de Prevenção e Combate ao Terrorismo" foi criado pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSIPR), general Jorge Armando Felix. De acordo com portaria assinada pelo ministro e publicada na edição desta quarta-feira, 10, do "Diário Oficial da União", o Núcleo, criado no âmbito do GSIPR, será integrado por servidores dos quadros do Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Defesa, e por funcionários que estão à disposição do Gabinete de Segurança Institucional.

Esses servidores terão a missão de promover a articulação de outros órgãos governamentais com interesse no combate ao terrorismo. O Núcleo terá como funções, além do acompanhamento de assuntos relacionados ao terror, realizar ações de prevenção e neutralização, além de promover estudos, reuniões, políticas, estratégias, programas e atividades de prevenção e combate ao terrorismo.

Caberão ainda aos integrantes do Núcleo as tarefas de recolher subsídios para fazer "avaliação de risco de ameaça terrorista" e propor políticas e ações de combate e prevenção.