Presidência cria núcleo antiterrorismo Um Núcleo do Centro de Coordenação das Atividades de Prevenção e Combate ao Terrorismo foi criado pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, general Jorge Felix. Segundo portaria publicada ontem no Diário Oficial da União, o núcleo vai fazer acompanhamento de assuntos relacionados ao terror, realizar ações de prevenção e neutralização, além de promover estudos, reuniões, políticas, estratégias, programas e atividades de prevenção.