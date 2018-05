Presença do PSDB é 'garantida' na base de Temer, diz Jucá

BRASÍLIA - O presidente do PMDB, Romero Jucá, disse que “está garantida” a presença do PSDB na base parlamentar de um eventual governo Michel Temer. “O importante para a coalizão não é a ocupação de cargos, mas a participação do PSDB no agrupamento político, na base, o que vai efetivamente trazer mudanças estruturais para o País. O PSDB está engajado”, disse o senador após uma reunião de duas horas no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente em Brasília.

O PSDB definirá, no dia 3 de maio, se o partido aceitará ocupar cargos oferecidos por Temer caso ele assuma a Presidência. Caso não aceite, uma das propostas é obrigar os filiados que queiram assumir cargos a se licenciar da sigla. “Não há distanciamento, mas sim uma discussão interna e legítima. O PSDB tem excelentes quadros que poderiam ajudar qualquer governo, mas é uma decisão interna que nós vamos respeitar”, disse Jucá. Para ele, tucanos são “muito importantes para a união e para a retomada da atividade econômica do País”.

Jucá criticou a fala da presidente Dilma Rousseff de que os defensores de seu afastamento estão “vendendo terreno na lua” para chegar ao poder. “O vice-presidente não está garantindo cargo para ninguém, vendendo ou entregando nada, nem nomeando ninguém, até porque não estamos no poder”, disse.

“O atual governo nomeou muita gente na tentativa de não passar o impeachment na Câmara, uma política que mostrou que não dá resultado”, completou. O senador disse que o PMDB está conversando com vários partidos para definir a formação de um bloco político parlamentar para recuperar o País. “A nenhum deles (partidos) cabe essa reprimenda de Dilma”, disse. “Estamos discutindo um futuro governo para o caso de o Senado decidir afastá-la, algo que vamos aguardar com tranquilidade”.