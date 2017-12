Presença de ACM sempre fazia diferença, diz Suplicy

O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) enviou nota sobre a morte do senador Antonio Carlos Magalhães, nesta manhã, e disse que sua "presença no plenário sempre fazia a diferença" . Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo Eu o visitei pouco antes de embarcar para a Ásia, ocasião em que demonstrou grande interesse em saber o que se passava no Congresso."Presença de ACM no plenário, na presidência da Comissão de Constituição e Justiça ou do Senado, fazia sempre diferença". Também em nota, Suplicy disse que a morte do senador baiano "é sem dúvida uma grande perda para a Bahia e para o Brasil."