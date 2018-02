Presa ex-diretora de prefeitura em MG por suposta fraude A ex-diretora do Departamento Financeiro da Prefeitura Municipal de Governador Valadares (MG), Alessandra Generoso, foi presa hoje no momento em que desembarcava de um vôo que chegava de Boston no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Federal, ela é acusada de fraudar cerca de R$ 1,7 milhão dos cofres da prefeitura, desviando cheques que seriam pagos a empreiteiras que realizam obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A prisão foi realizada em cumprimento a mandado expedido pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares. A previsão é de que a ex-diretora chegue à Delegacia de Polícia Federal em Governador Valadares na noite de hoje, quando será ouvida e encaminhada a uma cadeia pública local, onde permanecerá à disposição do referido Juízo Criminal.