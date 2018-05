Preocupados com as ausências, grupo de Temer dispara ligações para deputados

Preocupados com a ausência de deputados na votação, integrantes do grupo mais próximo do vice-presidente, Michel Temer (PMDB), têm disparado ligações na tarde deste domingo aos parlamentares da base aliada, que ainda não marcaram presença no painel do plenário da Câmara. Às 16h30 havia 501 dos 513 deputados na Casa, sendo que apenas 498 haviam registrado o comparecimento na sessão.

A ausência de deputados é um dos artifícios que o Palácio do Planalto tenta utilizar para que o grupo pró-impeachment não consiga atingir os 342 votos necessários para que o processo seja aprovado nesta tarde na Casa.

O vice-presidente do PMDB, Eliseu Padilha, e o ex-ministro do Turismo, Henrique Alves, estão na linha de frente das ligações. Ambos se encontram no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência. O local foi feito de quartel general de Michel Temer, que trouxe toda a família para Brasília para acompanhar a votação do impeachment.

No final da sessão de hoje a previsão é de que o presidente em exercício do PMDB, senador Roméro Jucá (RR) realize entrevista coletiva no Salão Verde da Câmara.

Segundo ele, o grupo pró-impeachment conta com 370 votos. Questionado onde seria a festa da vitória, o senador rebateu: “Não vai ter comemorações”.