Para FHC, solução da crise não é ‘jogar pedra’

São Paulo - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou nesta terça-feira, 25, que todos são responsáveis pela crise política que o País atravessa e apontou que a solução não é “jogar pedra” na presidente Dilma Rousseff. O tucano, que participou de uma palestra com cerca de 800 empresários ligados ao setor varejista em São Paulo, disse também que o Brasil “não está em um beco sem saída”, apesar de, segundo ele, não haver lideranças políticas capazes de criar soluções.

“Não adianta jogar pedra. De vez em quando eu jogo, mas vamos entender que somos todos responsáveis”, afirmou o ex-presidente. Na semana passada, FHC escreveu no Facebook que a renúncia de Dilma seria “um gesto de grandeza”, mesma expressão usada por Luiz Inácio Lula da Silva em 1999 para defender a saída do tucano do Palácio do Planalto.

Conciliador. Entre os responsáveis pela “falência” do sistema político, FHC incluiu seus antecessores – Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor de Mello e José Sarney. “O sistema político brasileiro fracassou, faliu. Esse arranjo político não está satisfazendo o País. Está na hora de nos juntarmos”, disse o tucano. “Nesse momento, nós estamos com problemas de liderança. Para sair de uma situação desse tipo, nós precisamos de suporte que não é só de um grupo político. É da sociedade.”

FHC defendeu a união de líderes políticos. “Se não tiver vozes em conjunto, não vai (dar certo), disse. “Vai chegar um momento que isso vai acontecer”.