Prêmios consagram excelência em todas as plataformas

SÃO PAULO - A excelência do trabalho jornalístico do Estado foi consagrada com a conquista de vários prêmios em 2015.

Pelo segundo ano consecutivo, o jornal ganhou o Prêmio Exxon Mobil (antigo Esso) de jornalismo, considerado o mais importante e tradicional do País. Além de vencer a principal categoria com a série de reportagens “Farra do Fies”, de Paulo Saldaña, Rodrigo Burgarelli e José Roberto de Toledo, o jornal levou o prêmio de melhor fotografia, com “Lava Jato Planalto”, de Dida Sampaio, e o melhor trabalho de um veículo da Região Sudeste com a reportagem especial “Favela Amazônia”, de Leonencio Nossa e fotos de Dida Sampaio.

“Favela Amazônia” ainda ganhou o Prêmio Vladimir Herzog, principal distinção de reportagens sobre direitos humanos do País. Neste mesmo prêmio, “Rota 66, a Confissão”, de Marcelo Godoy e Bruno Paes Manso, foi considerado o melhor trabalho na categoria internet.

Na área de esporte, o correspondente do Estado em Genebra, Jamil Chade, venceu a categoria “Furo Jornalístico”, da Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo (Aceesp), com a revelação dos contratos secretos entre a CBF e agências de marketing e patrocinadores na venda de amistosos da seleção brasileira.

Pelo quarto ano consecutivo, o suplemento Viagem foi o vencedor do Concurso Europa de Jornalismo, organizado pela Comissão Europeia de Turismo (CET), com a reportagem “Entre no Clima”, sobre a Noruega, de Bruna Toni.

Outros profissionais do Estado também conquistaram prêmios individuais, como Celso Ming, José Paulo Kupfer e Guga Chacra. Em Nova York, a nova versão do Estadão para celular e tablet recebeu o UX Awards por transportar para essas plataformas a qualidade editorial e visual do jornal impresso.

Na área gráfica, o jornal ganhou dois prêmios no Best of News Design, considerado o Oscar do design. Um pela infografia da final da Copa de 2014 e outro pelo caderno especial sobre o acidente que matou o presidenciável Eduardo Campos.

Premiações de 2015

Exxon Mobil (antigo Esso)

Categoria principal: ‘Farra do Fies’, de Paulo Saldaña, Rodrigo Burgarelli e José Roberto de Toledo

Fotografia: ‘Lava Jato Planalto’, de Dida Sampaio

Sudeste: ‘Favela Amazônia’, de Leonencio Nossa e Dida Sampaio

Vladimir Herzog

Jornal: ‘Favela Amazônia’

Internet: ‘Rota 66’, de Marcelo Godoy e Bruno Paes Manso

Ass. dos Cronistas Esportivos de São Paulo (Aceesp)

Furo jornalístico: ‘Contratos secretos da CBF’, de Jamil Chade

Comissão Europeia de Turismo

Concurso Europa de Jornalismo: ‘Entre no Clima’, de Bruna Toni