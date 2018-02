Prêmio para filme ''''Tropa de Elite'''' anima presidente A premiação do filme Tropa de Elite foi comemorada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na Antártida, ele disse que o Urso de Ouro recebido pela produção brasileira é um reconhecimento ''''muito significativo'''' e que o filme de José Padilha tem ''''qualidade extraordinária''''. Para o presidente, o filme premiado deve aumentar a projeção do País no exterior. ''''Vai projetar os problemas do Brasil, mas também vai projetar as eficiências e vai mostrar para o mundo que o Brasil não é apenas um País com lado ruim. O Brasil tem coisas ruins, o Brasil tem coisas boas, como qualquer país do mundo'''', disse.