Premiê israelense sinaliza fim de isenção religiosa para Exército

O serviço militar é uma questão altamente sensível para os israelenses -a maioria se alista aos 18 anos e serve por um período de dois ou três anos. Muitos também são chamados e ficam na reserva. Os judeus ultra-ortodoxos são isentos dessa obrigatoriedade para que possam seguir com seus estudos religiosos.

"Nós vamos dar incentivos positivos para aqueles que servem o exército, e negativos para aqueles que tentam escapar do serviço militar", disse Netanyahu em reunião com legisladores do Likud, seu partido de direita.

Atendendo ao seu apelo, os parlamentares da legenda ratificaram as recomendações de um comitê designado pelo governo para formular uma nova lei de conscrição militar que cancelaria as isenções para a maioria dos estudantes de seminários judeus.

Cerca de 2 mil pessoas marcharam em Tel Aviv na noite de sábado pedindo uma "divisão equitativa" na questão e exigindo que Netanyahu mude de rumo e apoie a proposta do comitê.

(Reportagem de Jeffrey Heller)