Premiê de Israel critica Amorim por diálogo com Hamas Em recado ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, o primeiro-ministro israelense Binyamin "Bibi" Netanyahu criticou a intenção do governo brasileiro de dialogar com o grupo radical palestino Hamas. Em encontro anual com correspondentes estrangeiros, ele disse que conversar com o movimento islâmico não é "uma boa ideia" para o avanço das negociações de paz.