Pregação de FHC deixa oposição inquieta

BRASÍLIA - O Congresso se dividiu na avaliação do artigo escrito pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para a revista Interesse Nacional, divulgado nesta terça, 12, na internet. Sob o título O Papel da Oposição, o texto critica as táticas do "lulopetismo" e as atitudes e estratégias do PSDB. A oposição, diz FHC, deve voltar-se para as "novas classes possuidoras", alheias ao jogo partidário, mas ativa nas redes sociais como Facebook, YouTube e Twitter.

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) alertou para o "risco" de erro na leitura incompleta do artigo. Ele afirmou que leu todo o artigo e que, em vez de propor o afastamento dos eleitores mais pobres, como sugere a avaliação parcial do texto, Fernando Henrique chama a atenção para a apropriação do que ele chama de "lulopetismo" em relação às teses que o PSDB defendia e até mesmo de ações feitas no governo dos tucanos, como é o caso da estabilidade econômica.

"É um artigo extremamente complexo, é a análise do sociólogo. É um risco pinçar uma ou outra afirmação fora do contexto geral", afirmou. Para Aécio, Fernando Henrique chama a atenção para a necessidade dos tucanos se aproximarem, via redes sociais, de setores da classe média, o que, avalia, "é um processo absolutamente necessário".

Já o líder do PSDB, senador Álvaro Dias (PR), entendeu que o ex-presidente se referiu aos movimentos sociais "cooptados de forma promíscua pelo governo petista". "A população das camadas mais pobres não participa de forma absoluta dos movimentos sociais. Então, há espaço nas camadas mais pobres que, aliás, elegeram Fernando Henrique duas vezes".

Para o líder do DEM, senador Demóstenes Torres (GO), Fernando Henrique teria se equivocado ao defender o afastamento das camadas mais pobres da população. "Isso é algo terrível, é uma espécie de renúncia da chegada à Presidência", disse. Em favor de sua tese, o senador lembra a convivência em seu Estados com diversas pessoas de movimentos sociais que pertencem ao DEM e ao PSDB e não ao PT.

Crítica. Na Câmara, o artigo causou mal-estar nos partidos de oposição e surpresa nos aliados de Dilma Rousseff. O DEM e o PPS discordaram radicalmente da avaliação do ex-presidente de que a oposição deve desistir de buscar o "povão" e conquistar a classe média.

O líder do PSDB na Câmara, Duarte Nogueira (SP), afirmou que trechos do artigo foram divulgados distorcendo a análise feita pelo ex-presidente. O líder do PSDB defendeu FHC. "O artigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é um excelente roteiro do papel das oposições. É propositivo. Aqueles que estão criticando por conta de uma frase pinçada, ou não leram o artigo ou o fizeram por má-fé", afirmou Nogueira.

O artigo surpreendeu o PT. "É um artigo desfocado, estranho. Se não dialogar com o povo, vai dialogar com quem? Parece que o ex-presidente considera que não está mais nesse mundo e se sente liberado para dizer isso", afirmou o senador Walter Pinheiro (PT-BA). O líder petista na Câmara, Paulo Teixeira (SP), considerou que FHC dá por certo que o PT já ganhou os pobres. "Ele entregou os pontos no debate com os pobres e começou a se preocupar com a reconquista da classe média pelo PT", afirmou Teixeira.