Prefeituras fecham e protestam por verba Quase 200 dos 224 prefeitos do Piauí fecharam as prefeituras ontem e se reuniram num movimento de protesto em Teresina. Eles fizeram passeata até a Assembleia a fim de pressionar o governo federal a aumentar o repasse de recursos para os municípios. "É inadmissível que o governo federal repasse R$ 4,3 bilhões para ONGs e o MST e deixe os municípios na penúria", criticou o prefeito de Capitão de Campos, Moisés Barbosa (DEM). Segundo a Associação Piauiense dos Municípios, a queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios chegou a 30% - índice semelhante nas transferências voluntárias.