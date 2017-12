Prefeituras do RS exigem mais verba para transporte escolar Cerca de 100 dos 496 prefeitos do Rio Grande do Sul participaram na quinta-feira, 15, de um protesto diante do Palácio Piratini para exigir que o governo libere R$ 81 milhões para o transporte escolar neste ano. A governadora Yeda Crusius (PSDB) recebeu uma comissão de dez prefeitos, mas não aumentou a oferta que já havia feito, de R$ 33 milhões. Há o temor de que muitas prefeituras suspendam o serviço e deixem estudantes de áreas rurais sem aula.