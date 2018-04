Prefeituras do PR ameaçam parar contra corte de verbas A Associação dos Municípios do Paraná (AMP) estima que cerca de 70% das 399 prefeituras do Estado fechem as portas por um dia, amanhã, em protesto contra a redução no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Apenas serviços essenciais serão mantidos. Alguns municípios reclamam que já tiveram perda de 20% no acumulado dos três primeiros meses do ano. Na quinta-feira, prefeitos paranaenses vão a Foz do Iguaçu entregar uma carta à ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e ao ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, que participarão de um seminário.