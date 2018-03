Prefeituras de 41 municípios podem ter só mulheres na disputa

Quarenta e um municípios do País podem ter apenas mulheres na disputa da prefeitura. Esse é o resultado de um levantamento parcial feito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo a Agência Brasil. O número representa menos de 1% do universo de 5.563 municípios brasileiros, mas ainda não é definitivo, segundo o TSE, porque ainda há pedidos de registro de candidaturas em andamento na Justiça Eleitoral. Veja Também: Calendário eleitoral das eleições deste ano Comparativamente, a participação das mulheres ainda está bem abaixo da masculina nas candidaturas. O TSE registra 1.580 pedidos de registro de mulheres contra 13.677 de homens. De acordo com informações do Tribunal, o Estado com maior número de municípios onde só há candidatas à prefeitura é a Paraíba, com sete municípios. Em segundo vem São Paulo (cinco), seguido de Piauí, Bahia e Rio Grande do Norte (com quatro cada).