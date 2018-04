Prefeitura faz 'recauchutagem' nas praias do Rio, diz 'New York Times'

A operação Choque de Ordem, imposta pela prefeitura do Rio de Janeiro para combater a ilegalidade e a desordem nas praias da cidade, é destaque de reportagem publicada nesta quarta-feira pelo diário americano The New York Times.

O jornal comenta que as praias do Rio, famosas "tanto por sua energia tempestuosa como por sua beleza natural", estão passando por uma "recauchutagem" graças à operação ordenada pelo prefeito Eduardo Paes.

A reportagem observa, porém, que a iniciativa não é vista com bons olhos por todos na cidade.

"Em sua busca por ordem - num aquecimento, ou quase, para os Jogos Olímpicos que acontecerão aqui - Paes está passando por cima de algumas tradições estabelecidas das praias do Rio e potencialmente deixando centenas, se não milhares, de vendedores de praia sem trabalho no que é uma das mais visíveis economias informais do Rio", afirma o jornal.

Vida social

A reportagem comenta que as praias cariocas são o centro da vida social da cidade, onde é possível ver vendedores dos mais variados produtos, de salgadinhos de carne a água de coco, passando por roupas de cor fluorescente ou caipirinha.

O jornal cita uma declaração do prefeito de que os espaços públicos do Rio definem a "alma do carioca", mas que nos últimos anos os moradores da cidade passaram a se identificar tanto com o espaço público que passaram a tratá-lo como privado.

A reportagem relata que, no primeiro mês de vigência da operação, os fiscais da prefeitura recolheram 2.375 itens da praia, incluindo churrasqueiras portáteis, bebidas, carrinhos, roupas e utensílios de cozinha, e que 62 pessoas foram presas nas últimas duas semanas por urinar na rua.

Apesar da aparente dureza das medidas tomadas pela prefeitura, o jornal diz que "a prefeitura mostrou alguma compaixão" no caso do mate gelado, cuja proibição foi relaxada após uma forte reação popular.