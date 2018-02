Prefeitura do Recife altera percurso de corpo de Campos

Com o novo percurso, o caminhão dos Bombeiros não passará mais pela Avenida Boa Viagem, que fica à beira-mar e é onde reside boa parte da classe média da capital de Pernambuco. Agora, o trajeto seguirá por toda Avenida Mascarenhas de Moraes, rumo ao Palácio Campo das Princesas, onde os corpos serão velados. No Largo da Paz, entrará na Estrada dos Remédios, passando pelo bairro da Torre. De lá, segue para a Avenida Norte. Assim, passa por vários bairros populares, onde Campos sempre foi muito bem votado.

A expectativa é de que o corpo de Campos e dos assessores Carlos Percol, Alexandre Severo e Marcelo Lyra chegassem ao Recife por volta das 23 horas deste sábado. Lyra, no entanto, será velado no cemitério da cidade de Paulista, zona urbana do Recife.

O novo percurso ficou assim: Base Aérea, Rua Maria Irene, Avenida Mascarenhas de Moraes, Ponte Motocolombó, Largo da Paz, Avenida Sul, Rua Nicolau Pereira, Estrada dos Remédios, Avenida Visconde de Albuquerque, Rua José Bonifácio, Rua Cônego Barata, Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, Avenida Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Rua Princesa Isabel, Praça da República, Palácio do Campo das Princesas.

O deslocamento do Palácio do Campo das Princesas ao Cemitério de Santo Amaro será o mesmo do planejamento inicial: Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Avenida Mário Melo, Rua Treze de Maio e entrada principal do Cemitério de Santo Amaro.

A missa campal em frente ao Palácio Campos das Princesas será celebrada às 10 horas deste domingo e será aberta ao público, estimado em cerca de 150 mil pessoas no local. O sepultamento deve ocorrer entre 16h e 17h deste domingo. O mesmo número de pessoas que deverá comparecer à missa é esperado no cemitério, onde os túmulos já estão abertos, à espera dos corpos.

Foi feito também um esquema especial de trânsito para o sábado e o domingo. Cerca de 100 agentes de trânsito farão o monitoramento e o bloqueio das vias. Ambulâncias do Samu ficarão de plantão no Palácio do Campo das Princesas e no Cemitério de Santo Amaro, ambos na área central da cidade.